İstanbul'da İETT otobüsünde kıyamet koptu: Biber gazlı müdahale kamerada
İstanbul Fatih'te İETT otobüsünde şoför ile yolcu arasında çıkan kavgaya başka bir yolcu biber gazıyla müdahale etti. Gazdan etkilenen yolcular panikle otobüsten inerken yaşananlar başka yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: DHA
Olay, dün akşam saatlerinde Kocamustafapaşa Mahallesi'nde meydana geldi.
1 / 7
İddiaya göre, bebek arabası ve akülü tekerlekli sandalye ile otobüse binmek isteyen bir yolcu, arka kapıdaki rampayı kendi açmak isteyince şoförle arasında tartışma çıktı.
2 / 7
Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavganın taraflarından olan yolcunun yakını çantasından çıkardığı biber gazını şoföre sıktı
3 / 7
Çocuk ve yaşlılarında aralarında bulunduğu yolcular, gazdan etkilenerek otobüsten hızla indi.
4 / 7