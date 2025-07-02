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İstanbul'da İETT otobüsündeki yumruk yumruğa kavga sokakta devam etti

İstanbul Küçükçekmece'de İETT otobüsünde yolculuk yapan 2 kişi arasında kavga çıktı. Birbirlerine yumruklarla saldıran 2 kişi, şoförün otobüsü durdurmasıyla birlikte araçtan inerek kavga etmeye devam etti. Yaşananlar cep telefonu ile görüntülendi.

Kaynak: DHA
İstanbul'da İETT otobüsündeki yumruk yumruğa kavga sokakta devam etti - Resim: 1

Olay dün akşam saatlerinde Küçükçekmece'de yaşandı. Bir İETT otobüsü içerisindeki 2 yolcu arasında, henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. 

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İstanbul'da İETT otobüsündeki yumruk yumruğa kavga sokakta devam etti - Resim: 2

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine yumruklarla saldırdı. Şoförün aracı durdurması üzerine sokağa taşan kavgada, taraflar birbirlerinin kıyafetlerini yırttı. Yaşanan kavga, çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

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İstanbul'da İETT otobüsündeki yumruk yumruğa kavga sokakta devam etti - Resim: 3
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