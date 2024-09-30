İstanbul'da iki bina tahliye edildi

'DOĞRU DÜZGÜN UYUMUYORUZ'

Yan yatan binanın sakinlerinden Müesser Y., "15 gündür ben bu müteahhiti uyarıyorum. Çok derine indi, su çıkıyor. Temel desteğini teneke gibi verdi. Biz 15 cm yattık diğer evin üstüne. Biz yatınca o evde yattı. Dün bütün gün dozer çalıştı. 'Kürekle kazıyacak birilerini getirin' dedim. Ben 72 yaşındayım, benim buna aklım eriyorsa müteahhitin aklı nasıl ermiyor. Defalarca gittik; ben gittim oğlum gitti. Bize 'Belediye bana bu hakkı tanıyor’ dedi. Biz bu evler 60 senelik olduğunu defalarca söyledik. Dün hafriyat araçları geldi, dozerde çalıştı. Saat 8'de herkes uyuyor. Saatin erken olduğunu ve insanların uyuduğunu söyledik. Dün bütün gün İstanbul’da ev aradık. Balkonum çöktü. Bizim bina 15 cm yan binaya doğru yattı. Kolonlarımız çatladı. Doğru düzgün uyumuyoruz. Bizden evimizi tahliye etmemizi istiyorlar. Mal sahibiyim. Bir emekli maaşıyla ve iki oğlumla yaşıyorum. Kolonlarım çatladı taşıyıcı duvarımız da yok.Kimse insanın hayatına değer vermiyor" dedi.(DHA)