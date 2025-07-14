İstanbul'da ilçe ilçe konut fiyat artış oranları belli oldu

Mayıs ayında ipotekli (kredili) konut satışlarında dikkat çekici bir artış yaşandı. Toplamda 19 bin 412 kredi destekli satış gerçekleştirildi. Bu satışlar, aylık bazda yüzde 11,1; yıllık bazda ise yüzde 96 oranında artış kaydetti. Uzmanlara göre, bu yükselişte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirimi sinyalleri ve konut fiyatlarındaki reel düşüş etkili oldu.