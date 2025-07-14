İstanbul'da ilçe ilçe konut fiyat artış oranları belli oldu
İstanbul'da ilçelere göre konut fiyat artışı oranları belli oldu. Peki en çok hangi ilçede yatırım yapanlar kazandı? İşte en çok kazandıran ve kaybettiren ilçeler...
Faiz oranlarının yüksek seviyelerde seyretmesine rağmen konut piyasasında durgunluk yaşanmadı. Türkiye genelinde Mayıs ayında 130 binin üzerinde konut satışı gerçekleşti. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,6, bir önceki aya kıyasla ise yüzde 10 artış gösterdi. Uzmanlar, TL bazlı yatırım araçlarından elde edilen kazançların konut piyasasına yönlendirildiğine dikkat çekiyor.
Mayıs ayında ipotekli (kredili) konut satışlarında dikkat çekici bir artış yaşandı. Toplamda 19 bin 412 kredi destekli satış gerçekleştirildi. Bu satışlar, aylık bazda yüzde 11,1; yıllık bazda ise yüzde 96 oranında artış kaydetti. Uzmanlara göre, bu yükselişte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirimi sinyalleri ve konut fiyatlarındaki reel düşüş etkili oldu.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, konut kredilerinin toplam hacmi 585,7 milyar TL’ye ulaştı. Bir önceki haftaya göre 2,5 milyar TL’lik artış dikkat çekerken, yüksek faiz oranlarına rağmen konut kredisi hacmindeki büyüme, piyasaya olan ilginin sürdüğünü gösterdi.
Türkiye gazetesinin haberine göre, İstanbul genelinde konut fiyatları son bir yılda yüzde 28,1 oranında artarak enflasyonun altında kaldı. Haziran 2025 itibarıyla şehir genelinde ortalama metrekare fiyatı 51 bin 229 TL’ye yükseldi. Ancak ilçe bazındaki fiyat hareketleri önemli farklılıklar gösterdi.