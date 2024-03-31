İstanbul'da ilçe ilçe seçim sonuçları
İstanbul'da oy sayım işlemleri devam ederken megaketin ilçelerinde ilk sonuçlar belli oldu.
Türkiye'de yaklaşık 61 milyon seçmen, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için sandığa gitti. 34 siyasi partinin adayının yarıştığı seçimlerde, ülke genelinde 206 binden fazla sandık kuruldu. Oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi ve oy sayım işlemine geçildi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yayın yasağını kaldırmasının ardından ilk sonuçlar belli oldu.
İSTANBUL'UN İLÇELERİNDE SEÇİM SONUÇLARI
Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultanbeyli, Sultangazi, Şile, Şişli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar ve Zeytinburnu'nda seçim sonuçlarında son durum ne? İşte İstanbul'un ilçelerinde seçim sonuçları...
ADALAR
CHP: % 53.57
AK PARTİ: % 24.41
TİP: % 11.69
DEM PARTİ: % 4.55
ATAŞEHİR
CHP: % 50.79
AK PARTİ: % 41.97
ZAFER PARTİSİ: % 1.63