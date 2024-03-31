İstanbul'da ilçe ilçe seçim sonuçları

Türkiye'de yaklaşık 61 milyon seçmen, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için sandığa gitti. 34 siyasi partinin adayının yarıştığı seçimlerde, ülke genelinde 206 binden fazla sandık kuruldu. Oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi ve oy sayım işlemine geçildi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yayın yasağını kaldırmasının ardından ilk sonuçlar belli oldu.