İstanbul'da ilçe ilçe seçim sonuçları: İşte Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun oy oranları

Seçim sonuçlarına ilişkin İstanbul'daki 39 ilçe seçim kurulundan gelen tutanaklar, İstanbul İl Seçim Müdürlüğü'nde birleştirilmesiyle birlikte kesin olmayan resmi sonuçlar asıldı. Tutanaklara göre Cumhurbaşkanlığı seçiminde İstanbul'da 30 bin 849 sandıkta, 11 milyon 367 bin 598 seçmen yer aldı. Bu seçmenlerden 10 milyon 291 bin 303'ü oy kullandı. Bu oylardan 140 bin 593'ü geçersiz sayıldı. İtiraz edilen 13 bin 301 oyla birlikte 10 milyon 150 bin 710 geçerli oy olarak açıklandı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde sandığa gitmeyen seçmen sayısı 1 milyon 76 bin 295 olarak hesaplandı.