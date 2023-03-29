İstanbul'da ilkbaharda gezilecek 9 yer
Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan İstanbul'da ilkbaharda gezilebilecek bazı yerleri sizin için derledik.
Topkapı Sarayı: Tarihi dokusu ve bahçeleriyle İstanbul'un en ünlü turistik yerlerinden biri olan Topkapı Sarayı, ilkbaharda ayrı bir güzellik kazanıyor.
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İstanbul Boğazı: İstanbul Boğazı, kentin en önemli doğal güzelliklerinden biridir ve özellikle ilkbaharda ferahlatıcı bir atmosfere sahiptir.
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Emirgan Korusu: İstanbul'un en büyük korularından biri olan Emirgan Korusu, ilkbaharda açan laleleriyle ünlüdür ve bu dönemde ziyaret edilebilir.
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Pierre Loti Tepesi: Eyüp'teki Pierre Loti Tepesi, İstanbul'un en güzel manzaralarından birine sahiptir ve ilkbaharda ziyaret edilebilir.
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