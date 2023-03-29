için kaldı
İMSAKİYE
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. İstanbul'da ilkbaharda gezilecek 9 yer

İstanbul'da ilkbaharda gezilecek 9 yer

Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan İstanbul'da ilkbaharda gezilebilecek bazı yerleri sizin için derledik.

İstanbul'da ilkbaharda gezilecek 9 yer - Resim: 1

Topkapı Sarayı: Tarihi dokusu ve bahçeleriyle İstanbul'un en ünlü turistik yerlerinden biri olan Topkapı Sarayı, ilkbaharda ayrı bir güzellik kazanıyor.

1 / 9
İstanbul'da ilkbaharda gezilecek 9 yer - Resim: 2

İstanbul Boğazı: İstanbul Boğazı, kentin en önemli doğal güzelliklerinden biridir ve özellikle ilkbaharda ferahlatıcı bir atmosfere sahiptir.

2 / 9
İstanbul'da ilkbaharda gezilecek 9 yer - Resim: 3

Emirgan Korusu: İstanbul'un en büyük korularından biri olan Emirgan Korusu, ilkbaharda açan laleleriyle ünlüdür ve bu dönemde ziyaret edilebilir.

3 / 9
İstanbul'da ilkbaharda gezilecek 9 yer - Resim: 4

Pierre Loti Tepesi: Eyüp'teki Pierre Loti Tepesi, İstanbul'un en güzel manzaralarından birine sahiptir ve ilkbaharda ziyaret edilebilir.

4 / 9