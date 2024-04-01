İstanbul'da İmamoğlu coşkusu! İstanbullular Saraçhane'ye koştu

“Benim büyük ailem, bu akşam buraya çok değerli İl Başkanım Özgür Çelik'le, bir de sevgili ailemle çıktım eşim ve çocuklarımla. Bir de benim kocaman bir İstanbullu ailem var. Sizleri tanıştırmaya, sizlerle kucaklaşmaya geldim. Merhaba İstanbul; 16 milyon kazandı. 16 milyon İstanbullu kazandı; kutlu olsun. Bu seçimin kaybedeni yok. Bizim olduğumuz yerde öteki yok... İstanbul'a, bütün insanlarımıza hayırlı olsun. Bu şehrin en ön saflarındaki mini minnacık çocuklarımıza hayırlı olsun. Bu şehrin pırlanta gibi, ülkeye birlikte umutla koşacağımız gençlerine hayırlı olsun. Bu şehrin kadınlarına, bu şehrin annelerine, bu şehrin beyefendilerine, emeklilerine hayırlı olsun. Bu şehre değer katan 16 milyon insanına, bu şehrin çeşitliliğine, bu şehrin bütün insanlarına, bu şehrin inançlarına, bu şehrin kadim kültürüne, bu şehrin kadim dillerine, bu şehrin kadim her duygusuna hayırlı uğurlu olsun. Bu şehrin canım insanlarına, çeşitliliğine, bu şehrin, milletin her ferdine, her inancına; Alevi’sine Caferi'sine, Şafi'sine, bütün mezheplerine… Bu şehrin Kürtlerine, bu şehrin Çerkez'leri bu şehrin her etnik kökenden insanına hayırlı olsun. Bu şehrin inançlarına; Hristiyan'ına, Musevi'sine, Ermeni'sine, Süryani'sine hayırlı olsun.”