İstanbul'da inanılmaz olay: Günlerce duvarın arkasında mahsur kalan adam 6 saatte kurtarıldı

  4. Günlerce duvarın arkasında mahsur kalan adam 6 saatte kurtarıldı

İstanbul Beyoğlu'nda bir kişi, Kasımpaşa-Hasköy Tüneli girişinin yanındaki dar alana girerek 15 metre uzunluğundaki duvarın arkasında sıkıştı. Günlerce mahsur kalan adamın sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri duvarı deldi. 6 saatlik çalışma sonucu mahsur kalan şahıs bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kaynak: DHA
Resim: 1

Olay, 11 Eylül Perşembe günü saat 08.30 sıralarında Kasımpaşa-Hasköy Tüneli girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle tünel girişinin yanındaki dar alana girdi. Buradan ilerleyen kişi ardından 15 metre uzunluğundaki duvarın arkasına geçti. 

Resim: 2

İddiaya göre içeride günlerce mahsur kaldığı öğrenilen kişi, dışarıya çıkamayınca bağırmaya başladı. O sırada kaldırımda yürüyen bir vatandaş sesleri duydu. 

Resim: 3

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ilk olarak sesin geldiği yerdeki duvarın bir bölümünü kırdı. 

Resim: 4

İçerideki kişinin açılan bölüme gelmemesi üzerine ekipler duvar boyunca takip yaptı. Kişinin içeri tünel girişindeki dar alandan geçerek girdiği tespit edildi.

