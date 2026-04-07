İstanbul'da inşaat çalışması sırasında facianın eşiğinden dönüldü!
İstanbul'da bir inşaat sahasında beton dökme işlemi sırasında oluşan basınç, bitişikteki 5 katlı binanın duvarını yıktı. Binanın 3'üncü katındaki dairenin duvarı büyük bir gürültüyle evin içine çökerken, bina sakinleri korkuyla sokağa döküldü.
Kaynak: İHA
Olay, saat 19.00 sıralarında Zeytinburnu Veliefendi Mahallesi Saha Yolu Sokak üzerinde yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın bitişiğinde bulunan inşaatta beton dökme işlemi yapıldığı sırada basınç nedeniyle binanın 3. katındaki apartman boşluğu ve bir daire içindeki duvarda yıkılma meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve Zeytinburnu Belediyesi zabıta ekipleri sevk edildi.
Bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, binada hasar oluştu.
