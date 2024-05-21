İstanbul'da inşaatta göçük: 3 işçi toprak altında kaldı

İhbar üzerine olay yerine İtfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, belden aşağıları göçük altında kalan işçileri bulunduğu yerden çıkardı. Bir işçi ise inşaat alanındaki işlerin yardımıyla kurtuldu. Yaralılar sedye ile ambulansa taşındı.