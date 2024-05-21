İstanbul'da inşaatta göçük: 3 işçi toprak altında kaldı
İstanbul Tuzla'da depo inşaatı sırasında yağmur suyu hatları döşenirken göçük meydana geldi. Toprak altında 3 işçi arkadaşlarının ve ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.
Olay saat 11.30 sıralarında Tuzla Anadolu Mahallesi Elmalık Caddesi üzerinde bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. Bir firmaya ait antrepo inşaatında yağmur suyu hatları döşendiği sırada göçük meydana geldi. Alanda çalışan T.K.ve M.V. toprak altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine İtfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, belden aşağıları göçük altında kalan işçileri bulunduğu yerden çıkardı. Bir işçi ise inşaat alanındaki işlerin yardımıyla kurtuldu. Yaralılar sedye ile ambulansa taşındı.
Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. İnşaat alanı boşaltılarak güvenlik önlemi alındı. Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.