İstanbul'da inşaatta korkunç ölüm: 1 tonluk kepçenin altında ezildi
İstanbul Gaziosmanpaşa'da şantiye alanında çalışan 28 yaşındaki bir genç yaklaşık 1 ton ağırlığındaki kepçe kovasının üstüne düşmesi sonucu korkunç bir şekilde hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA
Olay, dün saat 11.00 sıralarında Akşemsettin Viyadüğünün altında bulunan şantiyede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.B. sabah saatlerinde viyadük altındaki şantiyede çalışmaya başladı.
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Alanda çalıştırılan kepçe kovası bir anda yerinden çıktı. S.B.’ın üstüne yaklaşık 1 ton ağırlığındaki kova düştü. Olay sonucu başına darbe alan S.B. bir anda yere yığıldı.
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İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın yaşandığı şantiye alanı çevresine güvenlik şeridi çekti.
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Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede S.B.’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
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