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İstanbul'da inşaatta korkunç ölüm: 1 tonluk kepçenin altında ezildi

İstanbul Gaziosmanpaşa'da şantiye alanında çalışan 28 yaşındaki bir genç yaklaşık 1 ton ağırlığındaki kepçe kovasının üstüne düşmesi sonucu korkunç bir şekilde hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA
İstanbul'da inşaatta korkunç ölüm: 1 tonluk kepçenin altında ezildi - Resim: 1

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Akşemsettin Viyadüğünün altında bulunan şantiyede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.B. sabah saatlerinde viyadük altındaki şantiyede çalışmaya başladı.

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İstanbul'da inşaatta korkunç ölüm: 1 tonluk kepçenin altında ezildi - Resim: 2

Alanda çalıştırılan kepçe kovası bir anda yerinden çıktı. S.B.’ın üstüne yaklaşık 1 ton ağırlığındaki kova düştü. Olay sonucu başına darbe alan S.B. bir anda yere yığıldı.

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İstanbul'da inşaatta korkunç ölüm: 1 tonluk kepçenin altında ezildi - Resim: 3

İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın yaşandığı şantiye alanı çevresine güvenlik şeridi çekti.

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İstanbul'da inşaatta korkunç ölüm: 1 tonluk kepçenin altında ezildi - Resim: 4

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede S.B.’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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