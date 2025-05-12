İstanbul'da inşaattaki göçük faciasından acı haber
İstanbul’un Çekmeköy ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde bir inşaat alanında göçük meydana geldi. Göçük altında kalanların olduğu ihbarı üzerine olay yerine yönlendiren ekipler göçük altındaki bir işçiyi kameraların önünde çıkarmayı başardı. Diğer işçinin ise cansız bedenine ulaşıldı.
Kaynak: DHA/İHA
İstanbul'da Çekmeköy ilçesinin Reşadiye Mahallesi’nde bugün öğle saatlerinde bir inşaat alanında göçük meydana geldi.
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Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri hızla yönlendirildi.
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Göçük altında işçilerin kalmış olabileceği bilgisi üzerine ekipler arama-kurtarma çalışmalarına başladı.
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Alanda güvenlik önlemleri alınırken, olay yeri giriş-çıkışlara kapatıldı.
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