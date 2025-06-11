İstanbul'da iş insanı ofisinde öldürüldü! Dehşete düşüren kavga kamerada
İstanbul Pendik'te iş insanı A.K. (45), aralarında alacak verecek meselesi bulunan H.K. ile yaşadıkları silahlı kavgada hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün saat 17.00 sıralarında Sülüntepe Mahallesi Ney Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre; H.K. (37), aralarında alacak verecek davası olan iş insanı A.K.’nin sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın üçüncü katındaki ofisine geldi.
Önce kısa süre konuşan ikili arasında daha sonra A.K.’nin silah çıkartması taraflar arasında silahlı kavgaya dönüşmesine neden oldu. Çıkan arbedede A.K., H.K.’yi omzundan vurarak yaraladı. Devam eden kavgada silahı A.K.’nin elinden alan H.K., A.K.’ye ateş etti.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Yaşanan olayda 2 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılardan ayağından ve omuzundan yaralanan H.K., Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, bacak ve kalça kısmından vurulan ve ağır yaralı olan A.K. de çevrede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. A.K., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis tarafından olay yerinde yapılan incelemede 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
O ANLAR KAMERADA
Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Diğer yandan A.K.'nin inşaat şirketinin olduğu, Serhat Ardahan Sporun eski başkanı olduğu da öğrenildi. Hayatını kaybeden K., Pendik Kurtköy Merkez Cami’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilecek.(DHA)