İstanbul'da iş insanı ofisinde öldürüldü! Dehşete düşüren kavga kamerada

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaşanan olayda 2 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılardan ayağından ve omuzundan yaralanan H.K., Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, bacak ve kalça kısmından vurulan ve ağır yaralı olan A.K. de çevrede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. A.K., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis tarafından olay yerinde yapılan incelemede 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.