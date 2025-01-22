İstanbul'da işçilerin kaldığı konteynerler alev alev yandı

İnşaatta çalışan işçi Ömer E., "Çalışıyorduk. Ne olduğunu anlamadık. Gelip baktığımızda, konteynerler yanıyordu. Olayın şokuyla içeri atladık. Kurtarabildiğimiz malzemeleri kurtardık" dedi.

İşçilerden Şevket Y. ise, "Yangın çıktı. Biz de neye uğradığımızı şaşırdık. Neyden çıktığı da belli değil. Bizim iş çıkış paydosumuzdu. İnşaattan iniyorduk, tam koğuşlara gidecektik. Bir baktık ki yanıyor" şeklinde konuştu.