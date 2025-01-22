İstanbul'da işçilerin kaldığı konteynerler alev alev yandı
İstanbul Üsküdar'da işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, 20 konteyner kullanılamaz hale geldi.
Yangın, saat 16.30 sıralarında Üsküdar Burhaniye Mahallesi Köroğlu Sokak'ta işçilerin kaldığı konteynerlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapımı devam eden konut inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek bitişikteki konteynerlere sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın esnasında ufak çaplı patlama sesleri duyuldu.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. 250 işçinin çalıştığı şantiyede 20 konteyner yanarak kullanılmaz hale gelirken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
İnşaatta çalışan işçi Ömer E., "Çalışıyorduk. Ne olduğunu anlamadık. Gelip baktığımızda, konteynerler yanıyordu. Olayın şokuyla içeri atladık. Kurtarabildiğimiz malzemeleri kurtardık" dedi.
İşçilerden Şevket Y. ise, "Yangın çıktı. Biz de neye uğradığımızı şaşırdık. Neyden çıktığı da belli değil. Bizim iş çıkış paydosumuzdu. İnşaattan iniyorduk, tam koğuşlara gidecektik. Bir baktık ki yanıyor" şeklinde konuştu.