İstanbul'da İskender papağanı sürprizi!

“Söylenenlere göre, Hindistan’ın sıcaklarından kaçarak buraya dalga dalga gelmişler. Daha çok Boğaz tarafında bu papağanların görüldüğünü duymuştuk. Şimdi buraya gelmişler, sanırım geri dönerler. Çünkü tek beslenebildikleri yer burası gibi. İçlerini temizledikleri kozalakları yiyorlar. Evde kaldığımız bu günlerde buralara gelmeleri bana göre çok anlamlı. Demek ki, biz insanlar doğaya çok zarar veriyormuşuz, bizler içeri girdik, hayvanlar tekrar doğaya döndü. Demek bunu yapan bizlermişiz. Herkesin evde kalması çok iyi oldu. Yine de kalmaya devam edelim.”