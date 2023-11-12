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İstanbul'da işsiz baba vahşeti: Eşini ve 3 çocuğunu öldürüp intihar etti

İstanbul'da aile içinde çıkan tartışma katliamla sonuçlanırken, eşini ve 3 çocuğunu silahla vurarak öldüren zanlı aynı silahla intihar etti.

Kaynak: DHA / İHA
İstanbul'da işsiz baba vahşeti: Eşini ve 3 çocuğunu öldürüp intihar etti - Resim: 1

Korkunç olay, saat 18.30 sıralarında İstanbul Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi, Yokuşbaşı Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. 

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İstanbul'da işsiz baba vahşeti: Eşini ve 3 çocuğunu öldürüp intihar etti - Resim: 2

Bir süredir işsiz olan Ö.N. ile ailesi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından eşine ve 3 çocuğuna kurşun yağdıran Ö.N. aynı silahla intihar girişiminde bulundu. 

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İstanbul'da işsiz baba vahşeti: Eşini ve 3 çocuğunu öldürüp intihar etti - Resim: 3

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 

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İstanbul'da işsiz baba vahşeti: Eşini ve 3 çocuğunu öldürüp intihar etti - Resim: 4

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, biri kadın 4 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. 

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