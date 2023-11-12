İstanbul'da işsiz baba vahşeti: Eşini ve 3 çocuğunu öldürüp intihar etti
İstanbul'da aile içinde çıkan tartışma katliamla sonuçlanırken, eşini ve 3 çocuğunu silahla vurarak öldüren zanlı aynı silahla intihar etti.
Kaynak: DHA / İHA
Korkunç olay, saat 18.30 sıralarında İstanbul Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi, Yokuşbaşı Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi.
1 / 6
Bir süredir işsiz olan Ö.N. ile ailesi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından eşine ve 3 çocuğuna kurşun yağdıran Ö.N. aynı silahla intihar girişiminde bulundu.
2 / 6
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
3 / 6
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, biri kadın 4 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
4 / 6