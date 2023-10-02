İstanbul'da istinat duvarı çöktü: 4 araç duvarın altında kaldı
İstanbul Zeytinburnu'nda sanayi sitesinin istinat duvarı park halindeki 4 aracın üzerine çöktü.
Edinilen bilgiye göre, Zeytinburnu Maltepe Sanayi Sitesi'nin istinat duvarı yağmurun ardından saat 02.00 sıralarında park halindeki 4 aracın üzerine çöktü.
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DHA ve İHA'nın haberine göre sabah saatlerinde işyerlerine gelen çalışanlar, itfaiyeye haber verdi.
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Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçları çöken duvarın altından çıkarmak için çalışma başlattı.
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Büyük çapta hasar gören araçlar çöken duvarın altından tek tek çıkarıldı.
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