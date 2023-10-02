  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. İstanbul'da istinat duvarı çöktü: 4 araç duvarın altında kaldı

İstanbul'da istinat duvarı çöktü: 4 araç duvarın altında kaldı

İstanbul Zeytinburnu'nda sanayi sitesinin istinat duvarı park halindeki 4 aracın üzerine çöktü.

İstanbul'da istinat duvarı çöktü: 4 araç duvarın altında kaldı - Resim: 1

Edinilen bilgiye göre, Zeytinburnu Maltepe Sanayi Sitesi'nin istinat duvarı yağmurun ardından saat 02.00 sıralarında park halindeki 4 aracın üzerine çöktü. 

1 / 14
İstanbul'da istinat duvarı çöktü: 4 araç duvarın altında kaldı - Resim: 2

DHA ve İHA'nın haberine göre sabah saatlerinde işyerlerine gelen çalışanlar, itfaiyeye haber verdi. 

2 / 14
İstanbul'da istinat duvarı çöktü: 4 araç duvarın altında kaldı - Resim: 3

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçları çöken duvarın altından çıkarmak için çalışma başlattı. 

3 / 14
İstanbul'da istinat duvarı çöktü: 4 araç duvarın altında kaldı - Resim: 4

Büyük çapta hasar gören araçlar çöken duvarın altından tek tek çıkarıldı.

4 / 14