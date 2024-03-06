İstanbul'da İTÜ'de büyük yangın!
İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa kampüsünde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) Ayazağa Yerleşkesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
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İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği ve olay yerine çok sayıda ekip sevk edildiği aktarıldı.
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Yangının İşçilerin kaldığı konteynerde çıktığı belirtildi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor
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