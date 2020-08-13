İstanbul'da kabus gibi gece!

SÜRÜCÜ POLİSE ZOR ANLAR YAŞATTI İhbar sonrası olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev topuna dönen otomobile müdahale ederek kısa sürede söndürdü. İddiaya göre, otomobilden çıkan iki kişi olay yerinden kaçtı. Sürücü Ahmet Berk C. ise ilk önce hastaneye gitmeyi reddederken, kendisinden alkolmetreye üflemesi istenince polise zor anlar yaşattı. Beyninin kanadığını ve düşünemediğini iddia eden sürücü hastaneye gitmek istedi. Kazayı görüntülemeye çalışan basın mensuplarına da küfür ederek tehdit eden sürücü ambulansla hastaneye götürüldü.