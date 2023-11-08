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İstanbul'da kabus gibi manzara! Her geçen gün kötüye gidiyor

İstanbul'da sonbahar aylarının kurak geçmesi nedeniyle barajların doluluk oranı yüzde 16'ya gerileyince baraja İSKİ tarafından Şamlardan su ilave edildi

Kaynak: AA / İHA
İstanbul'da kabus gibi manzara! Her geçen gün kötüye gidiyor - Resim: 1

İstanbul'da yaz mevsiminde görülen yüksek sıcaklıkların ardından sonbaharda kurak geçince barajlar olumsuz etkilendi. Birçok baraj gibi Sazlıdere Barajı da adeta kurudu.

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İstanbul'da kabus gibi manzara! Her geçen gün kötüye gidiyor - Resim: 2

Geçtiğimiz yıl bu tarihlerde yüzde 40 doluluk oranına sahip olan baraj bu yıl aynı tarihlerde yapılan ölçümlerde yüzde 2,27 doluluk oranına geriledi.

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İstanbul'da kabus gibi manzara! Her geçen gün kötüye gidiyor - Resim: 3

Sazlıdere Barajı’na gece saatlerinde İSKİ ekipleri tarafından Şamlardan su ilave edildi. İstanbul genelinde barajlarda doluluk oranı yüzde 16.83'e geriledi.

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İstanbul'da kabus gibi manzara! Her geçen gün kötüye gidiyor - Resim: 4

Barajın doluluk oranının normal seyrettiği zamanlarda suyun yaklaşık 7 metre altında kaldığı öğrenilen köprüden araçlar geçerken bazı vatandaşlar normal şartlarda metrelerce su dolu olan yerlere sandalye atarak oturdu. 

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