İstanbul'da kabus gibi manzara! Her geçen gün kötüye gidiyor
İstanbul'da sonbahar aylarının kurak geçmesi nedeniyle barajların doluluk oranı yüzde 16'ya gerileyince baraja İSKİ tarafından Şamlardan su ilave edildi
Kaynak: AA / İHA
İstanbul'da yaz mevsiminde görülen yüksek sıcaklıkların ardından sonbaharda kurak geçince barajlar olumsuz etkilendi. Birçok baraj gibi Sazlıdere Barajı da adeta kurudu.
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Geçtiğimiz yıl bu tarihlerde yüzde 40 doluluk oranına sahip olan baraj bu yıl aynı tarihlerde yapılan ölçümlerde yüzde 2,27 doluluk oranına geriledi.
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Sazlıdere Barajı’na gece saatlerinde İSKİ ekipleri tarafından Şamlardan su ilave edildi. İstanbul genelinde barajlarda doluluk oranı yüzde 16.83'e geriledi.
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Barajın doluluk oranının normal seyrettiği zamanlarda suyun yaklaşık 7 metre altında kaldığı öğrenilen köprüden araçlar geçerken bazı vatandaşlar normal şartlarda metrelerce su dolu olan yerlere sandalye atarak oturdu.
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