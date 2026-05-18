İstanbul'da kaçak hafriyat terörü: Güvenlik kameralarına rağmen tarım alanları çöplüğe döndü
İstanbul Arnavutköy'e bağlı Yeşilbayır köyünde, kantar kuyruğunda beklemek ve döküm bedeli ödemek istemeyen hafriyat kamyonları çevre felaketine yol açıyor. Güvenlik kameralarını dahi hiçe sayarak gece yarısı tarım alanlarına ve su havzalarına kaçak moloz döken şoförlere isyan eden bölge sakinleri, yetkililerden acil müdahale bekliyor.
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, doğayı ve tarım alanlarını tehdit eden kaçak moloz dökümleri tehlikeli boyutlara ulaştı.
Özel sektör ve belediye tarafından işletilen resmi döküm sahalarındaki kantar kuyruklarında beklemek ve yasal döküm bedeli ödemek istemeyen bazı kamyon şoförleri, Arnavutköy'ün su havzalarını ve Yeşilbayır köyündeki tarlaları hedef alıyor.
Bölgeye yerleştirilen güvenlik kameralarının tam altına dahi dökülen inşaat atıkları, süngerler ve plastik çöpler, yaşanan çevre felaketinin boyutlarını gözler önüne seriyor.
"Tarlalarımız Kullanılamaz Hale Geldi"
Yeşilbayır Köyü sakinlerinden Metin Altıntaş, ekili tarlalarının zarar gördüğünü belirterek duruma tepki gösterdi: "Tarlamızı kullanılamaz hale getiriyorlar. Tepe tepe topraklar dökülüyor. Taşınmaz olduğu için mecburen kendi tarlamıza yayıyoruz, başka türlü bir şey yapamıyoruz."