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  3. 01 Şubat 2021 12:53

İstanbul'da kaçak hastaneye baskın! Kendi ilaçlarını bile üretmişler!

Esenyurt'ta içinde laboratuvar, doğumhane, muayenehane odaları, ecza deposu bulunan 4 katlı kaçak hastane, ekiplerce mühürlendi. Hastanenin yabancı uyruklu müdürü, baskın sırasında yangın merdiveninden kaçtı.

İstanbul'da kaçak hastaneye baskın! Kendi ilaçlarını bile üretmişler!

İstanbul Esenyurt'ta 4 katlı bir binanın kaçak hastane olarak kullanıldığı ihbarını alan ekipler binaya baskın düzenledi.

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İstanbul'da kaçak hastaneye baskın! Kendi ilaçlarını bile üretmişler!

Mehterçeşme Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binada kaçak hastanenin faaliyet yürüttüğü bilgisini alan ilçe ekipleri, adresi kontrole gitti.

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İstanbul'da kaçak hastaneye baskın! Kendi ilaçlarını bile üretmişler!

Yapılan kontrollerde hastanenin kaçak olduğunun ortaya çıktı, polis ekipleri çağrıldı.

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İstanbul'da kaçak hastaneye baskın! Kendi ilaçlarını bile üretmişler!

Hastanede bulunan yaklaşık 15 çalışanın ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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