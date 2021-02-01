İstanbul'da kaçak hastaneye baskın! Kendi ilaçlarını bile üretmişler!
Esenyurt'ta içinde laboratuvar, doğumhane, muayenehane odaları, ecza deposu bulunan 4 katlı kaçak hastane, ekiplerce mühürlendi. Hastanenin yabancı uyruklu müdürü, baskın sırasında yangın merdiveninden kaçtı.
İstanbul Esenyurt'ta 4 katlı bir binanın kaçak hastane olarak kullanıldığı ihbarını alan ekipler binaya baskın düzenledi.
Mehterçeşme Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binada kaçak hastanenin faaliyet yürüttüğü bilgisini alan ilçe ekipleri, adresi kontrole gitti.