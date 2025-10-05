İstanbul'da kadına şiddet uygulayan cani mahallelinin elinden zor kaçtı
İstanbul Avcılar'da yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir kişi tartıştığı kadına saldırdı. Kadının çığlıkları sonrasında çevredekiler kadının yardımına koşarken kadına şiddet uygulayan saldırgan olay yerinden kaçmayı başardı.
Kaynak: DHA
Olay, saat 02.30 sıralarında Ambarlı Mahallesi’nde meydana geldi. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kişi ile yanındaki kadın bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada yabancı uyruklu kişi kadına saldırarak darbetti. Kadının bağırışları üzerine çevredekiler kavgaya müdahale etti. Çevredekilerin darbetmeye çalıştığı kişi, olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
Çevredekilerin kavgaya müdahale ettikten sonra, yabancı uyruklu kişiyi darbetmeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, yabancı uyruklu kişinin kadını darbetmesinin ardından yaşananlar yer aldı. (DHA)
