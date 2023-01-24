İstanbul'da kadınların kabusu olan çete kamerada

Diğer bir olayda ise sokakta yürüyen bir kadının telefonunu kenarda oturan şahıs çalıp uzaklaşıyor. Bir diğer görüntüde de, sokakta tek başına yürüyen kadına arkadan yaklaşan şahıs çantasını çalarak kaçıyor. Bir diğerinde de bir şahıs yanında oturduğu kişinin telefonunu çalarak sakince uzaklaşıyor.