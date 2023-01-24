İstanbul'da kadınların kabusu olan çete kamerada
İstanbul Beyoğlu’nda bir kapkaç çetesi hedefine aldığı kadınların cep telefonu ve çantalarını çaldı. Olay anları kameralara saniye saniye yansırken 8 ayrı olaya karışan kapkaççılar, B Bölge Güven Timleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul Beyoğlu’nda farklı zamanlarda meydana gelen olaylarda, bir grup şahıs gözüne kestirdiği kadınların cep telefonlarını ve çantalarını kapkaç yaptı.
Yaşanan 8 ayrı olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İlk olayda, iki kadın kaldırımda yürüdüğü esnada bir şahıs yanlarına yaklaşarak telefonunu çalıp koşarak hızla kaçıyor.
İkinci olayda da, araca yaslanıp pusuda bekleyen şahıs karşısından gelen arkadaş grubundaki bir kadının telefonunu çalıp kaçıyor.
Diğer bir olayda ise sokakta yürüyen bir kadının telefonunu kenarda oturan şahıs çalıp uzaklaşıyor. Bir diğer görüntüde de, sokakta tek başına yürüyen kadına arkadan yaklaşan şahıs çantasını çalarak kaçıyor. Bir diğerinde de bir şahıs yanında oturduğu kişinin telefonunu çalarak sakince uzaklaşıyor.