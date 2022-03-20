İstanbul'da kadınların kabusu olan çete yakalandı

Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan Esenyurt Asayiş Büro ekipleri, A.G.'yi kapkaç olayının yaşandığı sokakta yakaladı. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen A.G., suçunu itiraf etti. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Y.G. ve B.Y., farklı adreslerde cep telefonlarıyla beraber yakalandı. İki kapkaç olayının şüphelilerin de aynı kişiler olduğu belirlenirken, çalınan telefonlar da mağdurlara teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.G. ve B.Y. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, Y.G.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.