İstanbul'da kafa karıştıran bayram trafiği! Sabah bomboştu ama sonra...
İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın ilk gününde sabah saatlerinde yüzde 1'e kadar düşen trafik yoğunluğu öğleden sonra arttı. Özellikle ana arter ve bağlantı yollarındaki trafik nedeniyle yoğunluk yüzde 65 oldu.
Ramazan Bayramı'nın birinci gününde İstanbul'da normalde yaşanan trafik yoğunluğunun aksine yollar boş kaldı.
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Vatandaşların tatillerini İstanbul dışında geçirmesi nedeniyle Kadıköy D-100 karayolu, Ataşehir, Göztepe Köprüsü'nde trafik yoğunluğu azaldı.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilerine göre saat 09.00 sıralarında İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 1 olarak ölçülürken, ana arterlerin açık olduğu gözlendi.
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Yoğunluğun az olduğu ve araç seyrinin rahatça sağlandığı Kadıköy D-100 karayolu havadan dron ile görüntülendi.
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