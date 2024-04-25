İstanbul'da kaldırım çöktü; bir apartman boşaltıldı
Avcılar'da bir binanın önündeki kaldırım ve basamakların olduğu bölüm çöktü. Bina tedbir amacıyla boşaltıldı.
Kaynak: DHA
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Avcılar'ın Merkez Mahallesi Nurel Sokak'taki 4 katlı binanın önündeki kaldırım ve binanın merdivenleri saat 12.30 sıralarında büyük bir gürültü ile çöktü.
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İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde incelemelerde bulundu.
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Şans eseri yaralanan kimsenin olmadığı olayda çökmenin toprağın altının boşalması nedeniyle gerçekleştiği belirlendi.
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