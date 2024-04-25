  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. İstanbul'da kaldırım çöktü; bir apartman boşaltıldı

İstanbul'da kaldırım çöktü; bir apartman boşaltıldı

Avcılar'da bir binanın önündeki kaldırım ve basamakların olduğu bölüm çöktü. Bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

Kaynak: DHA
İstanbul'da kaldırım çöktü; bir apartman boşaltıldı - Resim: 1
1 / 8
İstanbul'da kaldırım çöktü; bir apartman boşaltıldı - Resim: 2

Avcılar'ın Merkez Mahallesi Nurel Sokak'taki 4 katlı binanın önündeki kaldırım ve binanın merdivenleri saat 12.30 sıralarında büyük bir gürültü ile çöktü. 

2 / 8
İstanbul'da kaldırım çöktü; bir apartman boşaltıldı - Resim: 3

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde incelemelerde bulundu. 

3 / 8
İstanbul'da kaldırım çöktü; bir apartman boşaltıldı - Resim: 4

Şans eseri yaralanan kimsenin olmadığı olayda çökmenin toprağın altının boşalması nedeniyle gerçekleştiği belirlendi. 

4 / 8