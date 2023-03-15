İstanbul'da kaldırımda dikkat çeken ''çökme'' uyarısı

Daire sakini Cemal Soysal, "Önceden balkonda çökme vardı, bugün de biraz eğilme oluşmuş. 45 - 50 yıllık bir bina olduğu için binada da çatlaklar var. Bizim pencerenin altında da çatlaklar var. Benim ilk girdiğimde öyle bir şey yoktu, herhalde ev sahibi boyayıp verdi. Balkonu kapatmışlar, herhalde biraz da yük binmiş. Aşağıya doğru bir eğilme oldu" dedi. (DHA)