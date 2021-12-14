İstanbul'da kamyonet kırmızı ışıkta geçti: 1'i ağır 2 yaralı

KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİ İDDİASI

Ancak kamyonet sürücüsü durmayarak kavşaktan hızla geçmeye çalıştı. Bu sırada otomobil sürücüsü de kendisine yeşil ışık yandığı için kavşağa girdi. Hızla gelen kamyonet, otomobile yandan vurarak savurdu.