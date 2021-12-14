İstanbul'da kamyonet kırmızı ışıkta geçti: 1'i ağır 2 yaralı
Sarıyer'de kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen kamyonet, kavşağa giren otomobile çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
İstanbul Sarıyer'de kırmızı ışıkta geçen bir kamyonetin çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza saat 11.00 sıralarında Zekeriyaköy Mahallesi, Kilyos Caddesi Demirciköy sapağında meydana geldi. İddiaya göre bir markete gıda taşıyan kamyonet, kavşağa geldiği sırada kırmızı ışık yandı.
KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİ İDDİASI
Ancak kamyonet sürücüsü durmayarak kavşaktan hızla geçmeye çalıştı. Bu sırada otomobil sürücüsü de kendisine yeşil ışık yandığı için kavşağa girdi. Hızla gelen kamyonet, otomobile yandan vurarak savurdu.
Metrelerce sürüklenen otomobil trafik levhalarını ve aydınlatma direğini yerinden sökerek karşı şeride fırladı. Otomobilde bulunan 2 kadın araç içinde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobil içinde sıkışan 2 kadını çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.