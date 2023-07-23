İstanbul'da kan donduran cinayet: Cesedi bazadan çıktı

Evden gelen kötü kokunun nedenini araştıran ev sahibi, bazanın altını açtığında battaniyeye sarılı bir kadın cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cinayetin yaklaşık iki hafta önce işlendiği tahmin ediliyor.