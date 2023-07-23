İstanbul'da kan donduran cinayet: Cesedi bazadan çıktı
İstanbul Sultangazi'de yaşanan korkunç olayda kiracısından 15 gündür haber alamayan ev sahibi, girdiği evde bazaya gizlenmiş bir kadın cesedi buldu.
İstanbul Sultangazi'de yaklaşık 15 gündür kiracılarından haber alamayan ev sahibi, evde bulunan eşyaları çıkarmak ve temizlik yapmak için girdiği evde kötü kokuyla karşılaştı. Evde bulunan bazanın altına bakan ev sahibi battaniyeye sarılmış bir kadın cesediyle karşılaştı.
DHA'nın haberine göre olay, saat 18.00 sıralarında Yayla Mahallesi, Fetih Sokak'ta meydana geldi. Yaklaşık 15 gündür yabancı uyruklu oldukları öğrenilen kiracısından haber alamayan ev sahibi, 2 katlı binanın giriş karında bulunan evini temizlemek ve eşyaları çıkarmak için eve girdi.
Evden gelen kötü kokunun nedenini araştıran ev sahibi, bazanın altını açtığında battaniyeye sarılı bir kadın cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cinayetin yaklaşık iki hafta önce işlendiği tahmin ediliyor.
Evde yabancı uyruklu karı koca ile oğullarının yaşadığı öğrenilirken, yaklaşık 10 gün önce adam ile çocuğun evden ayrıldığı iddia edildi.