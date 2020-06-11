İstanbul'da kan donduran olay! Bira şişesiyle boğazını kesti
İstanbul'da akılalmaz bir olay meydana geldi. Şişli Maçka Parkı'nda laf atma nedeniyle başlayan tartışmada Süleyman Dönmez, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından boğazı kesilerek yaralandı.
Olay, Maçka Demokrasi Parkı İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka Yerleşkesi çıkış kapısında saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir hastanenin psikiyatri bölümünde asistanlık yaptığı öğrenilen Süleyman Dönmez, iki kadın meslektaşıyla parkın kapısına doğru yürürken, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiyle laf atma yüzünden tartışmaya başladı.
BOĞAZINI KESTİ
Tartışma sürerken, kimliği belirsiz kişi elindeki bira şişesini kırdıktan sonra Dönmez'in boğazını kesti. Süleyman Dönmez kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan koşarak olay yerinden kaçtı.
YARDIMINA MESLEKTAŞLARI KOŞTU
Saldırıda ağır yaralanan ve aşırı kan kaybeden Dönmez'in ilk yardımına, yanında bulunan meslektaşları ve çevredeki vatandaşlar koştu.
Daha fazla kan kaybetmemesi için, bir vatandaşın verdiği tişörtle boğazına tampon yapılan Dönmez, ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.