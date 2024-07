İstanbul'da kanlı kavga: Kardeşini dövenlere ateş etti

Polis çevredeki kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemede, şüphelinin M.Y. olduğu tespit edildi. M.Y., dün akşam saatlerinde Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Ömer Hayyam Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet şarjör ele geçirildi. M.Y.’nin kardeşini dövdükleri için olayı gerçekleştirdiği öğrenildi. M.Y. polis merkezindeki işlemlerinin ardından "Kasten Yaralama, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçlarından adliyeye sevk edildi.