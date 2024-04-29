İstanbul'da kanlı tuzak: Önce bıçakladılar sonra vurdular

Bağcılar'da iddiaya göre Ü.Y. adlı kadın tarafından tuzağa düşürülen M.Ç., 3 şüpheli tarafından bıçaklandı ardından da silahla vuruldu. Yaralanan M.Ç.nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Yaralanan M.Ç.'nin yaklaşık 1 yıl önce 3 şüpheliyle bir düğün sırasında kavga ettiği ve aralarında husumet olduğu öğrenildi.