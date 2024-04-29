İstanbul'da kanlı tuzak: Önce bıçakladılar sonra vurdular
İstanbul Bağcılar'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, bir kafeye silahla ateş açtı. Olayda, 3 kişi yaralanırken, polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
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Bağcılar'da iddiaya göre Ü.Y. adlı kadın tarafından tuzağa düşürülen M.Ç., 3 şüpheli tarafından bıçaklandı ardından da silahla vuruldu. Yaralanan M.Ç.nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Yaralanan M.Ç.'nin yaklaşık 1 yıl önce 3 şüpheliyle bir düğün sırasında kavga ettiği ve aralarında husumet olduğu öğrenildi.
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Olayda yakalanan 5 şüpheliden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırı anı güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
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Olay, 21 Nisan Pazar günü Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. M.Ç., Ü.Y., isimli kadınla buluşmak üzere dışarı çıktı. Buluşma sırasında M.Ç., 3 şüpheli tarafından takip edildi.
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