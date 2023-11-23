İstanbul'da kapkaç anı kamerada: Genç kız yere savruldu

Araçla kapkaç yaptıkları kız yere savruldu

O esnada genç kızı bir süre araçla takip eden iki şahıstan biri, yanına yaklaşarak çantasını kapkaç yaptı. Çantasını bırakmayan istemeyen genç kız ise yere savrularak birkaç metre sürüklendi. Neye uğradığını şaşıran genç kız, ayağa kalkıp aracın peşinden koşsa da başarılı olamadı. Elinde çantanın askısıyla aracın peşinden koşturmaya devam eden hafif yaralı genç kız, nefesi tükenince soluğu emniyette aldı.