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İstanbul’da ''kar'' önlemleri sonrası yollar boş kaldı

İstanbul’da alınan önlemler nedeniyle etkili olan kar yağışında yolların boş olması dikkat çekti.

İstanbul’da ''kar'' önlemleri sonrası yollar boş kaldı - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor.

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İstanbul’da ''kar'' önlemleri sonrası yollar boş kaldı - Resim: 2

Mega kenti etkisi altına alan kar yağışı ile birlikte trafik yoğunluğu saat 19.00 sıralarında, İBB trafik yoğunluğu haritası verilerine göre yüzde 18 seviyelerine kadar düştü.

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İstanbul’da ''kar'' önlemleri sonrası yollar boş kaldı - Resim: 3

Maltepe D-100 karayolunda trafik yoğunluğu dronla havadan görüntülendi.

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İstanbul’da ''kar'' önlemleri sonrası yollar boş kaldı - Resim: 4
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