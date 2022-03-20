İstanbul'da karın tadını en çok o çıkardı

Işık dün geceyi de Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki caddelerde kayarak tur attı. Fatih Işık, kısa bir süre D-100'e de geçerek Ambarlı Kavşağı'nda karla kaplı kaldırımda da kayak yaptı. Işık, görüntüleri sosyal medya hesabından 'Biliyorum gözler beni arıyor' mesajıyla paylaştı.