İstanbul'da kavurucu sıcakta 19 TL'lik baklava kuyruğu

Baklava markasının İstanbul’daki şubesini işleten Adil İpekli, “Halkı, vatandaşı düşünen bir yapımız var. Buna istinaden baklava uygun üretiliyor. Herkes baklava yiyebilsin diye biz de bu fiyata vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Bir günde sattığımız baklava 4-5 tonu bulabiliyor. Bugün için bu rakam biraz daha yüksek diyebiliriz” dedi.