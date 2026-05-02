İstanbul'da kayınvalide dehşeti: Gelinini silahla öldürdü
İstanbul Şişli'de eşi cezaevinde olan 25 yaşındaki genç kadın birlikte yaşadığı kayınvalidesi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Gözaltına alınan kadının ‘Uyuşturucu madde ticareti’ suçundan kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunduğu öğrenildi.
Olay, Feriköy Kurtuluş Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın ikinci katında saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi ‘hırsızlık’ suçundan cezaevinde olan B.Ş. (25), birlikte yaşadığı kayınvalidesi M.K. (58) ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında M.K. kendisine ait ruhsatsız silahla art arda Ş.'ye ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Ş.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. M.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Polis ekipleri evin çevresini güvenlik şeridi çekerek kapattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede, 3 adet boş kovan bulundu.
6 YIL 8 AY HAPİS CEZASI ÇIKTI
Şişli Asayiş Büro Amirliği’ne teslim edilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. M.K.’nin suç kaydı olmadığı, ancak 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunduğu öğrenildi. (DHA)