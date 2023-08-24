İstanbul'da kedi terörü! Sibirya kurduna böyle saldırdı

Sokaktan geçen hayvanın cinsine ve büyüklüğüne bakmadan saldıran ''Duman'', çevredekileri şaşkına çevirdi. O saldırılardan biri 22 Ağustos Salı akşam saatlerinde ''Duman''ın mesken tuttuğu mağazanın önünde yaşandı.