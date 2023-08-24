İstanbul'da kedi terörü! Sibirya kurduna böyle saldırdı
İstanbul Bağcılar'da esnafın sahiplendiği ''Duman'' isimli kedi, sokakta karşılaştığı köpeklere saldırdı. Aynı gün içinde biri Sibirya kurdu cinsi iki farklı köpeğe saldıran kediyi vatandaşlar güçlükle engelledi.
Tuna Mahallesi'nde esnafın sokakta bularak sahiplendiği ''Duman'' isimli kedi, başta köpekler olmak üzere sokaktan geçen bütün hayvanlara saldırıyor.
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Sokaktan geçen hayvanın cinsine ve büyüklüğüne bakmadan saldıran ''Duman'', çevredekileri şaşkına çevirdi. O saldırılardan biri 22 Ağustos Salı akşam saatlerinde ''Duman''ın mesken tuttuğu mağazanın önünde yaşandı.
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Sahiplerinin gezdirdiği tasmalı köpeğin üzerine atlayan ''Duman'', güçlükle engellendi. Sibirya kurdu cinsi köpeği korumak için o anda 5 kişi seferber oldu.
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''Duman'', güçlükle durdurulurken, köpeğin sahipleri zor anlar yaşadı. Aynı şekilde mağazanın önünde sahipleriyle ilerleyen başka bir köpek de ''Duman''ın hedefi oldu. Sahibi, köpeğini kucağına alarak kurtarmaya çalıştı.
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