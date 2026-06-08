İstanbul'da kentsel dönüşüm faciası: Ölü ve yaralılar var!

Şair Şinasi Sokak üzerinde kentsel dönüşüme giren ve zaten taşıyıcı ömrünü yitirmiş olan binanın yıkım işlemine, üst katlar yerine doğrudan alt kattaki betonların kırılarak başlandığı iddia edildi. Çevre sakini Ş.B.'nin, "Buraya çalışmaya geliyorlar. Alttan kırmaya başlamışlar. Bina zaten çürük, betonu kırdıkları zaman bina direkt üzerlerine çökmüş" şeklindeki ifadeleri, yıkım alanlarındaki iş sağlığı ve güvenliği ihlallerini bir kez daha gözler önüne serdi.