İstanbul'da kentsel dönüşüm faciası: Ölü ve yaralılar var!
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanan bir binada çökme meydana geldi. Çöken duvarın altında kalan 3 işçi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan işçilerden 1'i hayatını kaybetti.
İstanbul Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı süren bir binada kısmi çökme meydana geldi. Beton blokların altında kalan 3 işçi, AFAD ve itfaiye ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan işçilerden 1'i hayatını kaybetti.
Şair Şinasi Sokak üzerinde kentsel dönüşüme giren ve zaten taşıyıcı ömrünü yitirmiş olan binanın yıkım işlemine, üst katlar yerine doğrudan alt kattaki betonların kırılarak başlandığı iddia edildi. Çevre sakini Ş.B.'nin, "Buraya çalışmaya geliyorlar. Alttan kırmaya başlamışlar. Bina zaten çürük, betonu kırdıkları zaman bina direkt üzerlerine çökmüş" şeklindeki ifadeleri, yıkım alanlarındaki iş sağlığı ve güvenliği ihlallerini bir kez daha gözler önüne serdi.
Beton blokların büyük bir gürültüyle çökmesinin ardından olay yerinde can pazarı yaşandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Göçük altında kalan 3 işçi, arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu beton yığınlarının arasından sağ olarak kurtarıldı.
Bir işçi hayatını kaybetti
Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan işçiler, derhal ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan işçi M.T.'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.