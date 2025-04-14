  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. İstanbul'da kentsel dönüşüm şantiyesinde kepçe operatörü 5'inci kattan düştü

İstanbul'da kentsel dönüşüm şantiyesinde kepçe operatörü 5'inci kattan düştü

İstanbul Kadıköy'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı süren binanın 5'inci katından zemine düşen kepçe operatörü ağır yaralandı.

Kaynak: İHA
İstanbul'da kentsel dönüşüm şantiyesinde kepçe operatörü 5'inci kattan düştü - Resim: 1

Olay, Kadıköy 19 Mayıs Mahallesi Begonya Sokak'ta meydana geldi.

1 / 5
İstanbul'da kentsel dönüşüm şantiyesinde kepçe operatörü 5'inci kattan düştü - Resim: 2

Kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binanın 5'inci katındaki mini kepçe, çalışma sırasında bilinmeyen nedenle zemindeki moloz yığınının üzerine düştü.

2 / 5
İstanbul'da kentsel dönüşüm şantiyesinde kepçe operatörü 5'inci kattan düştü - Resim: 3

Kazada kepçe operatörü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

3 / 5
İstanbul'da kentsel dönüşüm şantiyesinde kepçe operatörü 5'inci kattan düştü - Resim: 4

İlk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

4 / 5