İstanbul'da kentsel dönüşüm şantiyesinde kepçe operatörü 5'inci kattan düştü
İstanbul Kadıköy'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı süren binanın 5'inci katından zemine düşen kepçe operatörü ağır yaralandı.
Kaynak: İHA
Olay, Kadıköy 19 Mayıs Mahallesi Begonya Sokak'ta meydana geldi.
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Kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binanın 5'inci katındaki mini kepçe, çalışma sırasında bilinmeyen nedenle zemindeki moloz yığınının üzerine düştü.
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Kazada kepçe operatörü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
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İlk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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