İstanbul'da kentsel dönüşüm yıkımında hem kahreden hem şoke eden manzara
İstanbul Bahçelievler'de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yapılan yıkım sırasında yan binanın üçüncü katında duvar olmadığı, yıkım sırasında komşu dairenin tuvaleti gözükünce ortaya çıktı. boşaltmak zorunda kaldı.
Kaynak: DHA
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Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında, Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın yıkımı gerçekleştirildi.
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Yıkım sırasında bitişikte bulunan binanın üçüncü katında duvar olmadığı ortaya çıktı.
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Yıkım sonrası dairenin banyosu ve alafranga tuvaleti açıkta kaldı. Bina sakinleri olayın şaşkınlığını yaşarken, duvarı olmayan daire sakinleri ise güvenlik tedbiri olarak dairelerini boşalttı.
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