İstanbul'da kezzaplı saldırı dehşeti kamerada! ''Ölmeden bundan kurtulmak istiyorum''
İstanbul Esenyurt'ta 5 senedir ayrı olduğu boşanma aşamasındaki eşi A.K.'ye (30) tehdit mesajları atan H.K. (34), eşinin evinin önüne gelerek penceredeki babasına ve kız kardeşine kezzapla saldırdı. Olayla ilgili konuşan A.K., ''Evde olsaydım benim yüzümü yakacaktı. Ölmeden bundan kurtulmak istiyorum'' dedi.
Kaynak: DHA
Olay, dün saat 17.30 sıralarında İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.K., 3 yıl önce boşanma davası açtığı H.K.'den iddiaya göre çalışmak istediği için ölüm tehditleri almaya başladı.
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Tehditlerine devam eden H.K., 2 çocuğunun annesi A.K.'nin ailesiyle birlikte yaşadığı evin önüne gelerek baba Z.Y.’yi çağırdı.
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Elindeki pet şişenin içine doldurduğu kezzap fırlatan H.K. ardından olay yerinden kaçtı.
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Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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