İstanbul'da kılpayı atlatılan facia kamerada: Bir araç insanların arasına daldı

İstanbul Ataşehir'de ara sokakta hızla ilerleyen bir otomobil önce bir başka araca çarptı ardından da savrularak restorandan çıkan müşterilerin arasına daldı.

Kaynak: DHA
İstanbul'da kılpayı atlatılan facia kamerada: Bir araç insanların arasına daldı - Resim: 1

Bir facianın kılpayı atıladıldığı kaza, 11 Ekim Cumartesi günü İstanbul'un Ataşehir ilçesi Fetih Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta hızla ilerleyen otomobil yola çıkan cipe çarptı.
İstanbul'da kılpayı atlatılan facia kamerada: Bir araç insanların arasına daldı - Resim: 2

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, önce park halindeki hafif ticari araca çarptı, ardından da restorandan çıkan ve kaldırımda bekleyen müşterilerin arasına daldı.

İstanbul'da kılpayı atlatılan facia kamerada: Bir araç insanların arasına daldı - Resim: 3

Aralarında 1 çocuğun da bulunduğu müşteriler otomobili son anda fark etti.

İstanbul'da kılpayı atlatılan facia kamerada: Bir araç insanların arasına daldı - Resim: 4

Babasının elindne tutan çocuk yere düşerken, kaldırımda bekleyenler ölümden saniyelerle kurtuldu. Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.(DHA)

