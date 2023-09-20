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  4. İstanbul'da kimyasal alarm! AFAD bölgede

İstanbul'da kimyasal alarm!

İstanbul Sultanbeyli'de yola dökülen kimyasal madde mahallede paniğe neden oldu.

İstanbul'da kimyasal alarm! - Resim: 1

DHA'nın haberine göre Olay, Akşemsettin Mahallesi, Manyas Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre bir araçtan sokağa kimyasal madde döküldü.

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İstanbul'da kimyasal alarm! - Resim: 2

Yola dökülen madde nedeniyle etrafa koku yayıldı. Kokuyla rahatsız olan mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi.

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İstanbul'da kimyasal alarm! - Resim: 3

Olay yerine AFAD ve itfaiyenin tehlikeli madde ile mücadele ekipleri sevk edildi. Ekipler, ellerindeki cihazlarla yolda ve yol kenarında bulunan maddeyi inceledi.  

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İstanbul'da kimyasal alarm! - Resim: 4

İtfaiye yola dökülen maddeyi tazyikli suyla temizledi. Kimyasal maddeden örnekler alan ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. 

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