İstanbul'da kimyasal alarm!
İstanbul Sultanbeyli'de yola dökülen kimyasal madde mahallede paniğe neden oldu.
DHA'nın haberine göre Olay, Akşemsettin Mahallesi, Manyas Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre bir araçtan sokağa kimyasal madde döküldü.
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Yola dökülen madde nedeniyle etrafa koku yayıldı. Kokuyla rahatsız olan mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi.
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Olay yerine AFAD ve itfaiyenin tehlikeli madde ile mücadele ekipleri sevk edildi. Ekipler, ellerindeki cihazlarla yolda ve yol kenarında bulunan maddeyi inceledi.
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İtfaiye yola dökülen maddeyi tazyikli suyla temizledi. Kimyasal maddeden örnekler alan ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.
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