İstanbul'da kimyasal madde paniği

"SUYUN FOKURDADIĞINI GÖRDÜK VE ATTIĞIMIZ ÇEKİRDEK PARAMPARÇA OLDU"

Çevre sakini bir vatandaş, "Suyun fokurdadığını gördük ve attığımız çekirdek paramparça oldu. Ondan sonra anladık ki kimyasal, sonra uzaklaştık. Suyun kaynaması beni korkuttu, yaklaşamadım. Çekirdeği uzaktan attım. Etrafında çuval vardı. Ama biz suyun kaynamasından korktuk. Koku rahatsız ediyor bizi" dedi.