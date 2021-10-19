İstanbul'da kiraların en çok arttığı ilçeler belli oldu

İstanbul ilçelerinde yaşanan kira artışını mercek altına alan rapora göre, son bir yılda kiraların en fazla arttığı ilçe yüzde 92,6 ile Beykoz olurken, onu yüzde 89 ile Sarıyer, yüzde 86,8 ile Tuzla, yüzde 84,5 ile Maltepe, yüzde 80,9 ile Ataşehir takip etti.