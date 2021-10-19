İstanbul'da kiraların en çok arttığı ilçeler belli oldu
İstanbul'da konut kiralarındaki artışın ardından son bir yıl içerisinde kiraların en çok arttığı ilçeler belli oldu.
sahibinden.com ve Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) iş birliğinde hazırlanan "sahibindex Konut Piyasası Görünümü" raporu açıklandı.
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İstanbul ilçelerinde yaşanan kira artışını mercek altına alan rapora göre, son bir yılda kiraların en fazla arttığı ilçe yüzde 92,6 ile Beykoz olurken, onu yüzde 89 ile Sarıyer, yüzde 86,8 ile Tuzla, yüzde 84,5 ile Maltepe, yüzde 80,9 ile Ataşehir takip etti.
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En düşük kira artış oranı yüzde 27,6 ile Bayrampaşa'da görülürken, onu yüzde 33,3 ile Eyüpsultan, yüzde 33,7 ile Esenler, yüzde 38,9 ile Güngören izledi.
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EN UCUZ VE EN PAHALI SEMT
Konutların kira ücretinde en yüksek rakam Sarıyer'de, en düşük ise Sultanbeyli'de görüldü
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