İstanbul'da kiraların en düşük ve en yüksek olduğu ilçeler belli oldu
İstanbul'da konut kiraları aldı başını gidiyor. Kent genelinde ortalama kira 13 bin liranın üzerine çıktı.
İstanbul'da konut kira artışı hız kesmezken ortalama kira 13 bin lirayı aştı.
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Bir gayrimenkul platformunun araştırmasına göre, kiralar mart ayında aylık yüzde 11 artış gösterdi. Yükseliş bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 140'ı aştı.
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Kentte ortalama kira 13 bin 75 liraya çıktı. Kiralık konut değeri metrekare başına 130 lira oldu.
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SARIYER İLK SIRADA YER ALIYOR
Araştırma, ilçelerde 10 bin lira ile kaç metrekare kiralama yapılabileceğini de ortaya koydu.
Konut kiralarının en yüksek olduğu ilçe Sarıyer...
Sarıyer'de 10 bin lira ile sadece 36 metrekarelik bir daire kiralanabiliyor.
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