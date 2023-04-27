İstanbul'da kiraların en düşük ve en yüksek olduğu ilçeler belli oldu

SARIYER İLK SIRADA YER ALIYOR

Araştırma, ilçelerde 10 bin lira ile kaç metrekare kiralama yapılabileceğini de ortaya koydu.

Konut kiralarının en yüksek olduğu ilçe Sarıyer...

Sarıyer'de 10 bin lira ile sadece 36 metrekarelik bir daire kiralanabiliyor.