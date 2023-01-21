İstanbul'da ''Kiramızı ödeyemiyoruz'' eylemi

Fikirtepe'de kentsel dönüşüm projesi kapsamında inşaatı devam eden bir firma, iddiaya göre hak sahiplerine evlerini teslim etmedi. 2015 yılında başlayıp bu zamana kadar dairelerin teslim edilmediğini söyleyen bir grup, satış ofisinin önünde toplandı. Burada ellerinde pankart ve dövizlerle yarım kalan inşaatın önüne yürüyen grup, sloganlar atarak inşaat firmasını protesto etti.